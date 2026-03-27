Vorwurf Landesverrat! Eigentum von Ex-Leverkusen-Profi beschlagnahmt

Teheran - Fußballprofi Sardar Azmoun (31) ist in seinem Heimatland Iran Landesverrat vorgeworfen worden. Dem Ex-Akteur von Bayer 04 soll sogar Eigentum beschlagnahmt worden sein.

Im Falle einer WM-Qualifikation des Iran soll Sardar Azmoun nicht Teil des Kaders sein. © Collage: IMAGO / Anadolu Agency

Die Staatsanwaltschaft der Provinz Golestan im Nordosten des Landes geht derzeit gegen 16 mutmaßliche Unterstützer der USA und Israels im Krieg vor.

Unter ihnen ist laut dem Sportportal Varzesh3 auch der aus der Region stammende Azmoun, der vor 2022 bis 2024 bei Bayer Leverkusen gespielt hatte.

Er soll dort neben mehreren Immobilien auch zahlreiche Pferde und mehrere Reiterhöfe besitzen.

Bereits in der vergangenen Woche war der 31-Jährige aus dem Kader der iranischen Nationalmannschaft gestrichen worden.

Medienberichten zufolge soll ein Foto auf seiner Instagram-Seite, das ihn mit führenden Politikern der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zeigt, der Auslöser gewesen sein.