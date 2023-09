Dresdner Autofahrer müssen wieder warten: Klima-Kleber aus Sommerpause zurück!

31 Aktivisten der "Letzten Generation" zogen am Mittwoch durch Dresdens Innenstadt. © Norbert Neumann

27 Aktivisten der "Letzten Generation" sitzen in bayerischer Präventivhaft, und so rief die Bewegung am Mittwoch bundesweit zu Aktionen auf: Am Dippoldiswalder Platz sammelten sich ab 16 Uhr 31 Demonstranten zu einem Protestmarsch durch die Stadt.

Da der Zug bei der Versammlungsbehörde angezeigt war, wurde er durch die Polizei abgesichert. Auflage: Die "Letzte Generation" durfte nur auf der rechten Fahrspur laufen, Autos konnten den Protest also überholen.

Im Schneckentempo und mit Bildern der Inhaftierten in den Händen, zog die Minidemo die Waisenhausstraße entlang, sorgte trotz freier linker Spur für einen kurzen Stau hinter sich. Dieser verlängerte sich auf der verkehrsreichen St. Petersburger Straße.

Auf einer Abschlusskundgebung vor der Staatskanzlei sprach das Greifswalder Mitglied der Kerngruppe, Henning Jeschke (23), über eigene Erfahrungen in der Zelle und rief zu den zentralen Protesten in Berlin auf.