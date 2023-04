Forderung von Sachsens Innenminister verpufft: Sollen Klima-Kleber für Polizei-Einsätze zahlen?

Dresden - Kommt die dicke Rechnung noch? Ende Februar regte Sachsens Innenminister Armin Schuster (61, CDU) an, den Aktivisten der "Letzten Generation" die Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen. Konkret kündigte die Dresdner Polizei an, das für eine Blockade des "Blauen Wunders" am 22. März zu prüfen. Seitdem gab es jedoch noch keine Rechnung, denn tatsächlich ist die Sache etwas komplizierter.