Letzte Generation: Polizei greift bei Protest im Hafen ein

Karlsruhe - Die Polizei hat am Mittwoch eine Protestaktion von Klimaaktivisten der Letzten Generation vor dem Ölhafen in Karlsruhe beendet.

Aktivisten von "Letzte Generation" blockierten mit Schlauchbooten die Zufahrt zu einem Ölhafen. © Letzte Generation/dpa

Die zwölf Demonstranten hatten sich mit Kajaks an der Einfahrt zur Raffinerie positioniert und den Durchfahrtsbereich zum Rhein blockiert, wie die Polizei mitteilte.

Dabei zeigten sie ein großes Schild mit der Aufschrift "Stop - wegen Klimakatastrophe geschlossen". Am Nachmittag löste die Polizei die Demonstration auf.

Neun Aktivistinnen und Aktivisten seien mithilfe von Schlauchbooten der Wasserschutzpolizei auf ihren Kajaks an Land gezogen worden, berichtete das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen am Abend.

Drei weitere seien auf Pfähle im Hafen geklettert. Zwei von ihnen hätten sich nach einiger Zeit mit dem Polizeiboot freiwillig an Land bringen lassen, eine dritte Person sei gegen Abend mit einem Höheninterventionsteam der Polizei geborgen worden.