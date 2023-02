Hannover-OB unterstützt Forderungen von "Letzte Generation"-Aktivisten

Hannover - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (42, Grüne ) unterstützte jetzt in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag Aktivisten von der " Letzten Generation ".

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (42, "Grüne") sprach mit "Letzte Generation"-Aktivisten und unterstützt viele ihrer Forderungen. © Michael Matthey/dpa

Die Aktivisten hatten sich im Rahmen der zahlreichen Aktionen in Hannover in einem offenen Brief an OB Onay gewandt. Dieser reagierte wiederum mit einem Gesprächsangebot, mit der Bitte die Proteste zu beenden.

"Zudem habe ich darauf hingewiesen, dass Störungen demokratischer Institutionen, wie der Regionsversammlung in Hannover, und an sie gerichtete Ultimaten einem konstruktiven Austausch entgegenstehen", schrieb der 42-Jährige.

Es folgten Gespräche zwischen Aktivisten und dem OB.



In diesen herrschte demnach Einigkeit darüber, "dass die Klimakrise die Existenz der Menschheit, ihrer Gesundheit, ihre Sicherheit und ihre Ernährung akut gefährdet und die Erderhitzung unbedingt auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden muss, um diese katastrophalen Folgen abzuwenden."

Onay teile die Einschätzung der Wissenschaft und der "Letzten Generation", dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichen würden, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die nötig seien, um die existenzbedrohende Klimakrise abzuwenden.