"Letzte Generation" legt Flughäfen lahm: Leipzig und Dresden erhöhen Sicherheits-Maßnahmen

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten sich am Morgen am Frankfurter Flughafen festgeklebt . Der Airport stellte den Flugbetrieb zeitweise ein.

"Nach den wiederholten Störaktionen an anderen deutschen Airports sind die Sicherheitskräfte an den Flughäfen Leipzig /Halle und Dresden sensibilisiert worden und handeln mit erhöhter Aufmerksamkeit", teilt ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG auf Anfrage mit.

Auch in Hamburg entfielen wegen der Störung Flüge. Bereits am Mittwoch hatten Aktivisten etwa drei Stunden lang den Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn blockiert.