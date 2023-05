Kalte Dusche für "Letzte Generation": Mann kippt Eimer Wasser auf Klima-Kleber

Berlin - Immer häufiger sieht sich die "Letzte Generation" Angriffen aus der Bevölkerung ausgesetzt. In Berlin attackierte ein Mann die Blockierer mit einem Eimer Wasser.

Immer wieder werden Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" Zielscheibe von Wutbürgern. © Letzte Generation

Die Bilder sind vertraut: Eine Reihe meist junger Menschen sitzt nebeneinander auf der Straße, sie tragen orangefarbene Warnwesten, halten ein Schild in die Höhe. Davor: Autos im Stau, genervte Autofahrer, nichts geht mehr ...

Doch plötzlich löst sich in dem Clip aus dem Hintergrund ein Passant: Schnurstracks geht der Mann auf die Blockierer zu, holt einmal kräftig Schwung und kippt - trotz Protesten einer Zuschauerin - den Inhalt des Wassereimers über die Köpfe der Klima-Kleber.

Wann der Clip, den die "Letzte Generation" am Samstag selbst in den sozialen Medien geteilt hat, aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. Ein Straßenschild weist aber darauf hin, dass sich die Szene am Berliner Kurfürstendamm abgespielt haben muss.

In dem Video schauen die Aktivisten nach der unfreiwilligen Dusche wie begossene Pudel aus der Wäsche.

Doch auf Instagram und Twitter machte die "Letzte Generation" unmissverständlich klar, was sie von der Aktion halten: "Kalte Dusche für uns. Doch wir gehen nicht von der Straße, solange die Regierung weitermacht wie bisher", heißt es dort.

Schließlich würden wegen der Klima-Krise zeitgleich in Südfrankreich Wasser rationiert, in Spanien Ernteausfälle befürchtet und in Somalia nach einer Dürre zehntausende tote Kinder betrauert.