Klimaaktivist klatscht Tesla-Roboter Torte ins Gesicht und spaziert davon

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Klimaaktivist der "Neuen Generation" hat am Donnerstagvormittag in der "Mall of Berlin" in Berlin-Mitte eine Torte auf einen Tesla-Roboter geworfen.

Daniel H. von der Neuen Generation bei seinem Tortenangriff. © Screenshot/Instagram/neuegeneration_ (Bildmontage) Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Gruppierung gegen 10.45 Uhr im repräsentativen Tesla-Showroom des Einkaufszentrums am Leipziger Platz. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt einen mit Brille, Cap und blauem Pullover bekleideten jungen Mann, der die Torte ungehindert und aus nächster Nähe auf den Roboter wirft und dann davon spaziert. Daniel H., so der Name des Tortenwerfers, begründete sein Handeln damit, dass "Elon Musk unsere Demokratien zerstört." Hunde Dackel-Spaziergang sorgt für Lachkrämpfe: Was ziehen die kleinen Hunde da hinter sich her? Weiter sagte er zu seiner Motivation: "Angeführt wird das Unternehmen vom Hitlergruß-Faschisten Elon Musk. Der Multimilliardär kann Parteien kaufen und versucht, in Deutschland die Rechtsradikalen wieder an die Macht zu bringen." Während der Tesla-Chef seine Plattform X für "menschenfeindliche Propaganda" nutze, setze die Neue Generation dem eine "friedliche, demokratische Revolution" entgegen, so Daniel H. Die Aktion reiht sich ein in die weltweiten Proteste gegen Elon Musk (53), die unter dem Hashtag "TeslaTakedown" gegen den Konzernchef und seine Beteiligung an der Regierung von US-Präsident Donald Trump (78) demonstrieren. Auch Musks Unterstützung rechter Parteien in Europa - ebenfalls oft auf X - ist den Aktivisten ein Dorn im Auge.

"#TeslaTakedown": Weltweiter Protest gegen Elon Musk