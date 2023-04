Klima-Kleber angewidert und fassungslos: "Wurde mit einem Kaugummi bespuckt"

So oder so ähnlich sieht es auf immer mehr Straßen im Land aus. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sorgen für Staus und Chaos. © Paul Zinken/dpa

"Die Menschen schreien dich an, am Montag hat mich eine Person mit einem Kaugummi bespuckt. Das ist nichts, was man zum Spaß macht", ärgert sich der Aktivist über so viel Respektlosigkeit von verständnislosen Straßenverkehrsteilnehmern.

Und diese tätlichen Angriffe sind nur die Spitze des Eisbergs, denn es gibt Fälle, in denen weitaus mehr Gewalt im Spiel war.

So zerrte beispielsweise auf der A100 ein Mann zwei junge Frauen an den Zöpfen von der Straße.

Trotz aller Wut, die Klimaaktivisten wie Schnarr auf sich ziehen, denken diese nicht ans Aufhören, ganz im Gegenteil.

"Die Menschen müssen uns als Gruppe nicht mögen. Darum geht es nicht, es geht um die Sache. (...) Wir wollen keine Aufmerksamkeit für uns, sondern für die Klimakrise und es braucht diese schöpferische Spannung, damit wir als Gesellschaft eine Lösung erarbeiten können", verteidigt der Biochemiker seine Position und hält die Proteste für gerechtfertigt.

Diese Position teilen aber beileibe nicht alle Bundesbürger. In einer Umfrage des Norddeutschen Rundfunks gaben 70 Prozent der Befragten an, die Aktionen der Klimaschützer überhaupt nicht oder eher nicht angemessen zu finden. Eine Mehrheit forderte dennoch mehr Klimaschutz.