"Letzte Generation" blockiert Berlin und sorgt für Autobahnsperrung

Berlin - Aktivisten der " Letzten Generation " sorgten am Montagmorgen für mehrere Blockaden in Berlin und eine Sperrung der A100.

Die Polizei informierte auf X (vormals Twitter), dass Einsatzkräfte zudem am Spandauer Damm sowie am Kaiserdamm versuchen, Blockaden aufzulösen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, blockierten mehrere Personen die A100 auf Höhe des Heckerdamms in Richtung Neukölln.

Auch in Schöneberg (Dominicusstraße Richtung Mitte in Höhe Ebersstraße), Wilmersdorf (Rudolstädter Straße in Höhe Mecklenburgische Straße) Charlottenburg (Kurfürstendamm in Höhe Leibnizstraße) und Treptow (Puschkinallee) kam es zu Blockaden.