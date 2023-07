Letzte Generation blockiert Straße: Autofahrer touchiert Aktivist und fährt einfach weiter

Bei dieser Straßenblockade der Letzten Generation konnten die Autofahrer an der Seite vorbeigeführt werden. © Bildproduktion J. Stähle

Wie zuvor angekündigt, besetzten die umstrittenen Klimakleber am Freitag zahlreiche Straßen in Deutschland - so auch in Potsdam.

In der Innenstadt hatten sich zwei Mitglieder der Gruppierung auf einer Hauptstraße vor dem Landtag festgeklebt, um für eine bessere Klimapolitik der Bundesregierung zu kämpfen.

Das sorgte am Morgen auf der Langen Brücke stadteinwärts für Einschränkungen im Verkehr, sagte Polizeisprecher Daniel Keip am Freitag.

Zwei weitere Protestler scheiterten bei dem Versuch, sich ebenfalls auf die Fahrbahn zu leimen.

Zum Glück der Autofahrer blieb eine Spur neben den zwei fixierten Personen befahrbar, sodass der Verkehr an der Blockade vorbeigeführt werden konnte, wie die Beamten mitteilten.

Dabei soll es allerdings zu einer kleinen Kollision zwischen einem Wagen und einem der Blockierer gekommen sein. Es habe sich lediglich um eine minimale Verletzung gehandelt, die der Geschädigte auch nicht vor Ort ärztlich untersuchen lassen wollte, wie es hieß. Der Autofahrer fuhr allerdings einfach weiter, weshalb die Polizei nun ermittelt.