"Letzte Generation" demonstriert in der Neustadt: Wichtige Verkehrsachse lahmgelegt!

Zwei Aktivisten der "Letzten Generation" blockierten die B170 in Dresden. © Steffen Füssel

Einige wenige Klimaschützer nahmen am heutigen Mittwoch gegen 16.15 Uhr mal wieder auf einer Straße Platz: Diesmal wurden Autofahrer auf der Hansastraße/B170 an der Unterführung am Bahnhof Neustadt in stadteinwärtiger Richtung mit dem Protest gestört.

Die Aktivisten klebten sich dabei anlässlich des gestrigen Valentinstages nicht auf der Straße fest, sondern an ihren Händen gegenseitig zusammen.

Insgesamt handelte es sich nur um ein Paar, das auf der Fahrbahn saß und somit den Verkehr mächtig ins Stocken brachte.

Schon nach kurzer Zeit staute es sich auf mehr als einen Kilometer. Letztlich kam der Verkehr auf der Hansastraße bis zur Kreuzung zur Fritz-Reuter-Straße zum Erliegen.

Nach zehn Minuten trugen Polizisten den 19-Jährigen und seine 20-jährige Mitstreiterin von der Fahrbahn. Um 16.30 Uhr wurde die Bundesstraße schließlich wieder für den Verkehr freigegeben.