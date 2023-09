"Letzte Generation": Hier kommt es in Berlin heute zu Blockaden

Berlin - In Berlin vergeht derzeit kein Tag ohne neue Aktionen der "Letzten Generation" . Auch am heutigen Morgen sind zahlreiche Straßen betroffen.

Der Hauptstadt-Protest der "Letzten Generation" geht in die zweite Woche. © Letzte Generation

In der zweiten Protestwoche in Folge sind Mitglieder der Letzten Generation seit den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet unterwegs, um den Berufsverkehr zu blockieren.

Wie gewohnt tragen die Klimaschützer dabei orangefarbene Warnwesten und Banner mit der Aufschrift "Weg von fossil - hin zu gerecht".

Laut Polizei kommt es derzeit auf den folgenden Straßen zu Beeinträchtigungen: am Heckerdamm, Puschkinallee/Elsenstraße, an der Straße Alt-Friedrichsfelde, am Messedamm und am Britzer Damm.

Einen Blockade-Versuch an der Prenzlauer Promenade konnten die Einsatzkräfte den Angaben nach verhindern.

Simon Lachner ist Mitglied bei der Letzten Generation und beteiligt sich an den heutigen Aktionen. "Um uns herum geht die Welt in Flammen auf, das lässt sich nicht länger ignorieren. Ich kann einfach nicht begreifen, wie unsere Regierung uns vorgaukelt, sie hätte die Situation unter Kontrolle, und zeitgleich Öl ins Feuer gießt", begründet der 25-Jährige seinen Einsatz.