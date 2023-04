"Letzte Generation": Klima-Chaoten wollen wieder Berlin lahmlegen

Im Regierungsviertel planen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation Stör- und Blockadeaktionen. © Annette Riedl/dpa

Bisher seien noch keine Störaktionen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochvormittag.

Nach Angaben der Gruppe planen bis zu 800 Aktivisten in den nächsten Tagen in der Hauptstadt zunächst Aktionen und Blockaden im Regierungsviertel.

Am Mittwoch haben sich Aktivisten zunächst zum gemeinsamen Frühstück in der Kirche St. Thomas am Mariannenplatz in Kreuzberg getroffen.

Was, wann, wie und wo genau geplant ist, hält die Gruppe üblicherweise geheim. Vom kommenden Montag an wollen sie nach eigenen Angaben versuchen, die gesamte Hauptstadt lahmzulegen. Die Aktionen sind nicht befristet. Sie sollen erst enden, wenn Forderungen erfüllt sind.