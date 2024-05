Nackig machen fürs Klima: "Letzte Generation" geht im EU-Parlament auf Tuchfühlung!

Brüssel - Kurz vor der Europawahl demonstrierten Anhänger der "Letzten Generation" am Mittwoch recht freizügig im EU -Parlament.

Zeigen ihre nackte Wahrheit: Franz Winter, Carla Hinrichs, Lina Johnsen und Alexander Grevel © Letzte Generation

Aktivisten der "Letzten Generation" dürften vielen Menschen in Deutschland vor allem als Klimakleber ein Begriff sein. Nun nimmt der Protest hingegen eine neue, ungewöhnliche Form an.

"Klimakrise - Faschismus - Aussterben - Tod" stand auf den Oberkörpern von vier Nackedeis, sinnbildlich für das Versagen der Klimapolitik, im EU-Parlament in Brüssel.

Lina Johnsen (26), Spitzenkandidatin der politischen Vereinigung "Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation", war ebenfalls mit von der Partie. In einem offiziellen Statement heißt es von der jungen Frau dazu: "Wir enthüllen das Versagen der Politik, direkt hier im EU-Parlament."

"Die Krisen überschlagen sich und dieses Parlament ist nicht in der Lage, auch nur die Realität anzuerkennen. (...) Unser heutiger Protest ist nur ein Vorgeschmack", so die 26-Jährige weiter. Ziel sei es ebenfalls, so die Krawallbürsten auf Instagram, den "Protest ins Parlament zu tragen."