"Letzte Generation": Klima-Kleber blockieren wieder Verkehr in Berlin

Berlin - Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Dienstagmorgen erneut zahlreiche Straßen in Berlin blockiert.

Auch am Mehringdamm kommt es zu Blockaden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bislang seien mehr als zehn Blockadeorte bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Dazu gehören unter anderem die Orte Landsberger Allee, Ernst-Reuter-Platz und Puschkinallee.

Zudem soll es auch an der Ecke Osloer Straße und Stettiner Straße sowie am Mehringdamm zu Blockaden kommen. Am Mehringdamm/Ecke Bergmannstraße sei die Polizei bereits eingetroffen und habe den Verkehr umgeleitet, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.

Nach Angaben der Sprecherin seien rund 500 Polizisten im Einsatz. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) appellierte die Polizei an Autofahrer, Ruhe zu bewahren und nicht selbstständig einzugreifen.