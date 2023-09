"Letzte Generation": Klima-Kleber legen erneut Berliner Straßen lahm

Berlin - Ein neuer Tag mit erneuten Blockaden der Letzten Generation : Die Klima-Rebellen sorgen auch am Dienstagmorgen für Chaos in Berlin.

Auch am Montag gab es schon Klima-Blockaden. © Paul Zinken/dpa

Nach eigenen Angaben der Aktivisten stören und behindern sie den Straßenverkehr seit 7.30 Uhr.

Betroffene Orte seien die Straße des 17. Juni, Ecke Bachstraße in Mitte, die Kreuzung zwischen Warschauer und Revaler Straße in Friedrichshain sowie die Prenzlauer Allee, Ecke Raumer Straße in Prenzlauer Berg, wie es hieß. Auch sollen sich einige Aktivisten stellenweise festgeklebt haben.

Die Polizei sei mit rund 300 Einsatzkräften vor Ort, wie sie auf der früher als Twitter bekannten Plattform X mitteilte.

"Bitte bewahren Sie Ruhe und greifen keinesfalls selbst ein", appellierten die Beamten. Bereits fünf Blockaden hätten die Polizisten bereits aufgelöst, wie es hieß. Eine weitere sei bereits im Vorfeld verhindert worden. "Derzeit ist Berlin blockadefrei", schrieben die Beamten weiter.

Marion Fabian (73) übte in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen scharfe Kritik an dem allgemeinen und harten Vorgehen der Polizei bei Einsätzen gegen die Klima-Kleber. Die Sprecherin der Letzten Generation beschwerte sich über Techniken wie Schmerzgriffe der Beamten, wenn die Aktivisten partout nicht von der Straße aufstehen wollen.