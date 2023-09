"Letzte Generation": Klima-Kleber schleichen vor Autos her

Berlin - Kleben war gestern, jetzt wird wieder geschlichen: Am heutigen Donnerstag behindern Klima-Aktivisten der " Letzten Generation " mit einer anderen Protestform den Autoverkehr in Berlin.

Ausnahmsweise kleben sich die Klima-Rebellen nicht auf der Straße fest wie hier. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie die Gruppierung mitteilte, kommt es ab 7.45 Uhr auf der B96a zu einer sogenannten Laufblockade. Hierbei gehen mehrere Personen langsam und geschlossen auf der Fahrbahn.

Die Autos fahren in Schrittgeschwindigkeit hinter den Demonstrierenden her, erklärte die "Letzte Generation" weiter. Ziel der Klima-Schleicher sei es, "an möglichst vielen Stellen in der Stadt sichtbar zu sein".

Nach eigenen Angaben ist mit Laufblockaden an mindestens 19 Orten in Berlin zu rechnen. Dabei sollen jeweils fünf bis acht Demonstranten teilnehmen.

"Mit unserer neuen Protestform machen wir darauf aufmerksam, dass wir als Gesellschaft zwingend aus den fossilen Energien aussteigen müssen – bis spätestens 2030", wird Lea-Maria Rhein (22), Sprecherin der Letzten Generation, in einer Mitteilung zitiert.