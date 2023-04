"Letzte Generation": Klima-Radikale behindern wieder Verkehr

Berlin - Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Berlin am Donnerstagmorgen erneut einen Protestmarsch gestartet.

Aktivisten der Klimagruppe "Letze Generation" bespritzen die FDP-Bundesgeschäftsstelle mit ölartiger Farbe. © Christoph Soeder/dpa

Rund 30 von ihnen zogen nach Angaben eines dpa-Reporters auf der Straße des 17. Juni in langsamem Tempo vom Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und behinderten so den Verkehr. Der Berliner Polizei lagen noch keine Informationen zu der Protestaktion vor.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll sich am Inge-Beisheim-Platz in Mitte, in der Nähe des Potsdamer Platzes, eine Person an einem Reisebus festgeklebt haben.

Die Klimaaktivisten begannen ihre angekündigten Aktionen am Mittwoch mit Protestmärschen in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Nach Angaben der Gruppe Letzte Generation planen bis zu 800 Aktivisten in den nächsten Tagen in der Hauptstadt zunächst Aktionen und Blockaden im Regierungsviertel.

Ab Montag will die Gruppe nach eigenen Angaben versuchen, die gesamte Hauptstadt lahmzulegen. Sie beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern.