"Letzte Generation" legt Airport Köln/Bonn lahm - Flugverkehr eingestellt

Köln - Große Aufregung am Flughafen Köln /Bonn! Schon wieder legen Klimaaktivisten der " Letzten Generation " den Betrieb lahm. Aktuell geht kein Flieger!

Mit orangenen Warnwesten bekleidet betraten zwei Klimaaktivisten am Mittwochmorgen die Rollbahn am Flughafen Köln/Bonn. © Letzte Generation

Begonnen hat die Aktion um circa 5.30 Uhr. Dabei haben zwei Protestler mit Bannern mit der Aufschrift "Oil kills" die Rollbahn des Airports betreten und sich an den Asphalt geklebt.

Start- und Landebahnen seien jedoch explizit nicht betreten worden, heißt es in einer Mitteilung der Gruppierung.

"Unbefugte haben sich am Donnerstag Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes in Köln/Bonn verschafft", bestätigt ein Flughafensprecher am Morgen gegenüber TAG24. "Der Flugbetrieb ist aufgrund des Polizeieinsatzes aktuell eingestellt."

Zwei Menschen hätten sich auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt, sagte auch ein Sprecher der Bundespolizei laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie sollten noch am Morgen entfernt werden.

Außerdem werde nach einer dritten Person gesucht, die sich möglicherweise ebenfalls auf dem Vorfeld befinde, sagte der Sprecher. In einem Zaun am Flughafengelände sei ein Loch entdeckt worden.