"Letzte Generation" legt Berlin weiterhin mit Klebe-Aktionen lahm

Berlin - Am Donnerstagmorgen finden in Berlin erneut Straßenblockaden der " Letzten Generation " statt, bei der sich Klimaaktivisten auf den Asphalt kleben.

Mit einem Kamerateam an seiner Seite wollte er wissen: "Warum lässt das Parlament zu, dass die Regierung die Verfassung bricht?"

Deshalb konfrontierten die Klima-Aktivisten die Politiker nun mit ihren Fragen. So hielt auch der "Letzte Generation"-Mitgründer Henning Jescke (23) den Abgeordneten auf ihrem Weg in den Bundestag ein Mikrofon unter die Nase.

Die CDU strebt an, das Strafmaß für Blockadeaktionen massiv zu erhöhen. So soll nachdem eine Bewährungsstrafe verhängt wurde, keine weitere Bewährungsstrafe mehr möglich sein.

Zeitgleich versammelten sich Anhänger der Klimaschutz-Gruppe vor dem Reichstag, in dem die Regierung über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel "Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen – Menschen und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen" abstimmen soll.

Die Polizei meldete über ihren Kanal auf Twitter, dass sie angeklebte Personen von der Schönhauser Allee/Eberswalder Straße, Dominiusstraße/Ebersstraße, Frankfurter Allee/Pettenkorfer Straße, Fennstraße/Müllerstraße, Landsberger Allee/Conrad-Blenkle-Straße und vom Tempelhofer Damm/Höppner Straße sowie vom Spandauer Damm entfernt habe.

Obwohl die Blockade an der Auffahrt Spandauer Damm beseitigt wurde, staut sich der Verkehr auf der A10 derzeit bis zum Innsbrucker Platz. Am Ernst-Reuter-Platz sowie am Kurfürstendamm würden zurzeit ebenfalls angeklebte Menschen von der Straße gelöst.

Die Polizei fordert die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und nicht selbst einzugreifen. Carla Rochel (21), Sprecherin der "Letzten Generation", kündigte auch für die nächsten Tage Verkehrsblockaden und Protestmärsche in Berlin an.