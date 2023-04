"Letzte Generation" und Co.: Klima-Rebellen legen Berlin lahm

"Wir wollen zeigen: Auch wenn nicht alle Menschen in der Klimabewegung bei allen Aktionsformen der Letzten Generation mitmachen, unterstützen wir ihr Grundanliegen. Die Gesellschaft muss aufgerüttelt werden, um Politik und Wirtschaft für ihre Versäumnisse in der Klimakrise in die Verantwortung zu nehmen", wird Marit Schatzmann, aktiv bei Parents4Future, von der Gruppe Scientist Rebellion in einer Mitteilung vom Montagmorgen zitiert. Sie erklärte ihre Solidarität mit der Letzten Generation.

Mehrere Klimagruppen protestieren am Montag mit Letzte Generation. © Scientist Rebellion

Schnell folgten im Stadtgebiet Dutzende weitere Blockaden - etwa an der Pappelallee in Prenzlauer Berg, der Danziger Straße in Pankow, am Tempelhofer Damm in Tempelhof-Schöneberg, an der Zufahrt zum 17. Juni und auf der Stadtautobahn A100 an der Konstanzer Straße. Am Ku'damm (Kurfürstendamm) kam es zu erheblichen Staus.

Von der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hieß es, aufgrund der Proteste käme es auch im Busverkehr zu zahlreichen Verspätungen, Umleitungen, Ausfällen oder Einstellungen.

"Wenn möglich auf S+U Bahnen ausweichen!", lautete die Empfehlung der VIZ bei Twitter.

Die Gruppe beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern. Sie fordert von der Politik einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, mit dem die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindert werden sollen.