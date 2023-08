Letzte Generation wird zur Auto-Messe eingeladen: So reagieren die Klimaschützer!

München - Der Lobbyverband VDA hat die Letzte Generation zur Automobilmesse IAA in München eingeladen. Doch die Aktivisten sagen deutlich ab und starten eine eigene Aktion.

Den Aktivisten mangelt es jedoch an einem passenden, inhaltlichen Rahmen. Auch wird kritisiert, dass die Besetzung von Diskussionsrunden nicht transparent wäre.

Doch eine direkte Einladung hätten die Organisationen zum Teil nicht erhalten. Der Mitteilung der Letzten Generation zufolge hätten die Klimaschützer "erst aus der Presse erfahren", dass sie an verschiedenen Formaten teilnehmen dürften.

Der Lobbyverband bot ihnen zuvor öffentlichwirksam an, einen Infostand auf der "Internationalen Automobil Ausstellung" (IAA) zu betreiben und an Gesprächsrunden teilzunehmen.

Wie die Letzte Generation am heutigen Donnerstag gemeinsam mit Greenpeace und Fridays For Future (FFF) mitteilt, lehnen die Organisationen die Einladungen des VDA ab.

Die Letzte Generation hat den Lobbyverband zu einer eigenen Diskussionsrunde eingeladen. © dpa/Christoph Soeder

Doch es wird nicht ohne Diskussionsrunde bleiben.

"Wir sind gerne bereit, unsere Kritik an dieser Industrieshow und unsere Ideen einer zukunftsfähigen Mobilität in offener und neutraler Umgebung zu diskutieren", teilen die Klimaschützer mit.

Und der VDA zeigt sich offen: Die Autolobby hat der Teilnahme an einer Podiumsdiskussion außerhalb der IAA zugesagt. Sie wird drei Tage vor dem Start der Messe in der Münchner Innenstadt stattfinden.

Am Samstag, 2. September, ab 13 Uhr, werden deshalb Letzte Generation, Fridays For Future München, Greenpeace Jugend, BUND Jugend, #IchBinArmutbetroffen und der VDA auf einer Bühne am Karlsplatz diskutieren.

Die Veranstaltung trägt den Titel "Wie schaffen wir eine klimagerechte Mobilitätswende?". Diese Besetzung verspricht eine spannende Erörterung.