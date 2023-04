Polizei erneut mit Großaufgebot gegen Letzte Generation: "Schreiten Sie nicht selbst ein"

Berlin - Die Berliner Polizei ist an diesem Dienstag nach eigenen Angaben mit rund 700 Polizistinnen und Polizisten im ganzen Stadtgebiet im Einsatz.

Nach eigenen Angaben hat die Berliner Polizei am Montag insgesamt 42 Blockaden der Letzten Generation aufgelöst. © Hannes P. Albert/dpa

Grund dafür sind erneut mögliche Straßenblockaden der Klimagruppe Letzte Generation.

Auf Twitter appellierte die Polizei am Dienstag erneut: "Sollten Sie von den Einschränkungen betroffen sein, bitte bewahren Sie Ruhe und schreiten Sie nicht selbst ein."

Am Morgen waren noch keine Blockaden bekannt, sagte eine Polizeisprecherin der dpa am Dienstag.

Am Montag hatte die Polizei nach eigener Aussage mit knapp 500 Einsatzkräften 42 Blockaden in der Stadt beendet und weitere verhindert.

Auch am Montag hatte die Polizei via Tweet den Hinweis gegeben: "Wenn Sie selbst eingreifen, müssen Sie mit einer Strafanzeige rechnen."

Die Letzte Generation bot indes am Vormittag von 11 bis 13 Uhr für ihre Unterstützer ein Training zu Blockaden an mit dem Titel "Protest Übungssession". Das Training orientiert sich laut dem Aufruf bei Twitter an einem mehr als einstündigen Lehrvideo der Gruppe zum Thema Blockaden.