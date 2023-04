Wichtige Verbindungen über die Elbe nach Klebe-Blockaden wieder frei

Hamburg - Gleich drei Blockadeversuche hat die "Letzte Generation" am Donnerstag in Hamburg gestartet.

Die "Letzte Generation" blockiert an drei Stellen den Verkehr in Hamburg. © Christoph Seemann/HamburgNews

Davon sind der Veddeler Damm, die Billhorner Brückenstraße und der Elbtunnel betoffen, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24.

Damit sind drei von vier wichtigen Verbindungen über die Elbe betroffen. Nur die Verbindung über die A1 war komplett offen, wurde aber als Ausweichstrecke benutzt. Daher kam es überalll zu Staus.

Los ging es um 8.26 Uhr auf dem Veddeler Damm in Höhe Niedernfelder Brücke. Hier versuchten sich nach Polizeiangaben mehrere Personen auf der Straße festzukleben. In internen Chats und auf Videos der Klimaaktivisten heißt es, dass die Polizei schnell am Ort war und das Kleben verhindert habe. Der Einsatz an dieser Stelle läuft noch Polizeiangaben noch. Der Verkehr fließt auf einer Spur.

Während des Einsatzes wurde ein Journalist kurzzeitig festgenommen, wie TAG2 erfuhr. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Auf den Elbbrücken (Billhorner Brückenstraße) gelang es einer unbekannten Anzahl von Mitgliedern der "Letzten Generation" sich auf der Fahrbahn der A255 in Richtung stadteinwärts festzukleben. Der Verkehr wurde über den Billhorner Röhrendamm abgeleitet. Gegen 11.20 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder komplett frei.

Gegen 8.56 Uhr begann die Blockade der ersten und dritten Röhre des Elbtunnels in Richtung Norden. Hier haben sich ebenfalls mehrere Personen festgeklebt. Außerdem kippten sie Speiseöl auf die Straße. Das musste gebunden und im Anschluss die Fahrbahn gereinigt werden. Die Autos stauen sich auf der A7 bis zur Anschlussstelle Hausbruch. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz nach 11 Uhr ein Fahrstreifen in Richtung Norden wieder freigegeben. Der Einsatz und die Reinigung dauere noch an." Bitte vorsichtig an der Einsatzstelle vorbeifahren."