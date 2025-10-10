Teenager stellt ChatGPT eine Frage - kurz darauf wird er von der Polizei festgenommen

Florida (USA) - Viele nutzen ChatGPT mittlerweile - sei es für schnelle Antworten auf Fragen oder für Filmzusammenfassungen. Doch eine Frage, die ein Junge der KI stellte, zog ernsthafte Konsequenzen nach sich.

Nachdem ein Junge (13) eine Frage an ChatGPT gestellt hatte, wurde dieser verhaftet. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Denn ein 13-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Florida wurde vor wenigen Tagen in seiner Schule festgenommen, nachdem er den Chatbot mitten im Unterricht gefragt hatte, wie er am besten seinen Freund umbringen könne.

Laut People wurde die Frage von einem internen Sicherheitssystem der Schule erfasst und sofort gemeldet - kurz darauf wurde die Polizei alarmiert.

Als die Beamten den Jungen daraufhin befragten, hatte er sofort eine Erklärung parat: Einer seiner Freunde habe ihn geärgert und er habe diesen daraufhin reinlegen wollen.