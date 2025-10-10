 5.409

Teenager stellt ChatGPT eine Frage - kurz darauf wird er von der Polizei festgenommen

Ein Teenager stellte mitten im Unterricht, nachdem ihn ein Freund geärgert hatte, eine Frage an ChatGPT - kurz darauf wurde er verhaftet.

Florida (USA) - Viele nutzen ChatGPT mittlerweile - sei es für schnelle Antworten auf Fragen oder für Filmzusammenfassungen. Doch eine Frage, die ein Junge der KI stellte, zog ernsthafte Konsequenzen nach sich.

Nachdem ein Junge (13) eine Frage an ChatGPT gestellt hatte, wurde dieser verhaftet. (Symbolfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Denn ein 13-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Florida wurde vor wenigen Tagen in seiner Schule festgenommen, nachdem er den Chatbot mitten im Unterricht gefragt hatte, wie er am besten seinen Freund umbringen könne.

Laut People wurde die Frage von einem internen Sicherheitssystem der Schule erfasst und sofort gemeldet - kurz darauf wurde die Polizei alarmiert.

Als die Beamten den Jungen daraufhin befragten, hatte er sofort eine Erklärung parat: Einer seiner Freunde habe ihn geärgert und er habe diesen daraufhin reinlegen wollen.

"Noch ein 'Witz', der einen Einsatz auf dem Schulgelände verursacht hat", so das zuständige Polizeibüro. Zudem forderten die Beamten die Eltern auf, mit ihren Kindern zu sprechen und Aufklärungsarbeit zu leisten, damit sie nicht den gleichen Fehler machen.

Weitere Informationen darüber, ob gegen den Teenager Anklage erhoben wurde, sind nicht bekannt.

