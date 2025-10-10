Da steht ein Elch aufm Dach ... Rentnerin macht lustige Entdeckung

Oberwolfach - Ein Elch sorgt im Schwarzwald für Furore und hat Anwohnerin Rosi Friske ein ganz besonderes Erlebnis beschert. Sie hat das imposante Tier direkt vor ihrem Haus in Oberwolfach (Ortenaukreis) fotografieren und filmen können - sogar auf ihrer Garage.

Sieht man auch nicht alle Tage: Ein Elch ist mal eben auf das Garagendach von Rosi Friske (76) geklettert. © Rosi Friske/dpa

Dabei beobachtete sie auch, wie der Elch Bekanntschaft mit einem Elektrozaun an einer Viehweide machte.



"Er bekam einen kleinen Stromschlag", sagte die 76-jährige Rentnerin. "Der Elch ist dann aber ganz elegant mit seinen langen Beinen über den Zaun gestiegen."

Friske hatte den Eindruck, dass der Elch schon einmal an einen Elektrozaun geraten war - denn wirklich erschrocken sei das Tier nicht.

Der Elch war zudem auf das Garagendach an Friskes Haus gelaufen. Das Dach grenzt direkt an einen steilen Hang am Waldrand, sodass er danach mit großen Schritten in den Wald verschwand.

"Ein Dressurpferd hätte das nicht besser machen können", sagte Friske.