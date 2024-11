Junge Frau betritt Second-Hand-Laden - 71 Euro verändern ihr Leben!

Alyzza Alolor (19) kaufte für umgerechnet 71 Euro ein Hochzeitskleid. Dabei ist sie noch gar nicht verlobt. © Montage: TikTok/wheatgrasses

Eigentlich dachte sich Alyzza Alolor nichts dabei, als sie vor einigen Tagen einen Vintage-Laden in der US-Metropole Sacramento betrat. Doch der Shopping-Trip brachte ihr nicht nur ein virales Video auf TikTok, sondern auch ein Designer-Kleid für ihre (noch komplett in den Sternen stehende) Hochzeit!

Zufällig habe sie das Kleid in dem Laden entdeckt, berichtet Alyzza in ihrem ersten Video aus dem Geschäft. In einem zweiten Clip, in dem sie in dem perfekt sitzenden Traum in Weiß zu sehen ist, ist zu lesen, dass die Besitzerin des Ladens sie in dem Kleid gesehen - und den Preis für sie von 189 Dollar (rund 180 Euro) auf 75 (71,40) reduziert habe.

Die 19-Jährige überlegte nicht lange und schlug zu!

Innerhalb weniger Tage sammelte der Clip des spontanen Hochzeitsshoppings 1,3 Millionen Views und mehr als 222.000 Likes. Bei dem Kleid handelt es sich um ein Dress mit Korsettverzierung aus dem Hause Oleg Cassini - also alles anderes als ein No-Name-Produkt.