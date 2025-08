Vater verrät Kids Geschlecht ihrer neuen Geschwister: Tochter hat direkt rührende Frage

Virginia (USA) - Mädchen oder Jungen? Bei Zwillingen könnten natürlich auch beide Geschlechter herauskommen. Doch in diesem Fall nicht. Also stand Papa Nate Howell (39) aus Virginia im vergangenen Monat kurz nach der Geburt der Babys vor seiner Tochter Maclin (7) und seinem Sohn Shafer (5), um ihnen das Geschlecht zu verraten. Die Frage, die seine Tochter ihrem Bruder kurz nach der Enthüllung stellte, berührt seitdem viele Instagram-User.

In dem viralen Video kommen die Kinder auf ihren Vater zugelaufen. Dann fragt er sie, was für ein Geschlecht sie vermuten. Während Maclin auf Mädchen tippt, erwartet ihr kleiner Bruder Jungen.

Shafer (5) fehlen die Worte, er reißt nur noch begeistert den Mund auf. © Instagram/Screenshot/annecolehowell

Mit dem US-Magazin sprach Anne Cole (37) über den Moment, in dem sie und ihr Mann erfuhren, dass sie Zwillinge erwarten. "Sobald die Technikerin auf den Bildschirm schaute, war sie still und sah uns nur mit so einem Blick an (...) Wir dachten nur: 'Was?' Und sie sagte: 'Es sind zwei.'"

"Wir waren so geschockt, ich glaube, wir haben kaum Worte herausgebracht (...) Es fühlte sich wirklich wie ein Segen an", fügte die 37-Jährige hinzu. Zuvor habe sie vier Fehlgeburten erlitten.

Trotz dieser Überraschung wollte das Paar die Geschlechter der kommenden Babys nicht wissen, wartete, bis sie auf der Welt waren.

"Wir wollten es zuerst meinem Sohn und meiner Tochter sagen, damit sie es der Familie verkünden und ihnen eine besondere Aufgabe geben konnten", erklärte Cole.

Das Ergebnis: Emotionen pur und ein viraler Hit. Die Familie hat mit dieser Vorgehensweise wirklich einen Volltreffer gelandet!