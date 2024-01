24-Jährige liebt 56-Jährigen: Kurios, wo sie sich kennenlernten

Auf TikTok bekommen die beiden Zuspruch, aber auch Kritik. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/agegap5ever

Dass der Altersunterschied zwischen ihnen 32 Jahre beträgt, stört sie nicht. Doch Außenstehende kritisieren, aufgrund des unterschiedlichen Alters könnten sie keine gemeinsamen Interessen haben. Scarlet empfindet dies als "lächerlich". "Gute Musik ist gute Musik, ein toller Film ist ein toller Film. Interessen sind zeitlos", so die 24-Jährige.

Es gibt jedoch auch einige, die das besondere Paar für ihren Mut sich in der Öffentlichkeit zu zeigen bewundern. So schrieb eine Person auf TikTok: "Ihr seid so süß zusammen, ignoriert all die negativen Reaktionen. Ich mag euch!" Eine andere Userin fand: "Ihr seid eine Inspiration für andere."

Und genau das wollen Scarlet und Scott mit ihren TikTok-Videos erreichen.

"Wir wollen den Leuten helfen ein bisschen Freude und Liebe zu versprühen. Wir hoffen, dass wir jedes Mal, wenn wir auf TikTok live gehen, nur eine Person dazu bringen, sich besser zu fühlen", so die junge Frau.