61-Jährige hängt Polizisten-Job an den Nagel, um Erotik-Model zu werden

Montreal (Kanada) - Während andere in ihrem Alter schon der Rente entgegenfiebern, startet Bianca Jag noch einmal richtig durch: Die 61-Jährige hat ihr Berufsleben umgekrempelt und ist glücklicher denn je.

Bianca (61) war jahrelang Polizistin, jetzt zieht sie sich vor der Kamera aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/fitcougar50_official

17 Jahre lang ging die Polizistin auf Streife. "Mein Hauptziel war es, Menschen zu helfen, und ich hatte viele Aufgaben. Ich habe auch Ermittlungsarbeit geleistet", erzählte Bianca im Gespräch mit der Daily Mail.

Doch 2007 war Schluss. Die damals 45-Jährige kündigte ihren Job: "Ich war nicht glücklich und brauchte eine Veränderung in meinem Leben." Danach versuchte sich Bianca zunächst in der Gastronomie. Sie eröffnete ein eigenes Restaurant und betrieb dieses ganze fünf Jahre lang.

Leider lief die Gaststätte nicht so, wie es sich die gebürtige Kanadierin erhofft hatte. 2012 musste das Lokal wegen Insolvenz geschlossen werden. Für Bianca war es jedoch kein Grund, um aufzugeben. Um sich finanziell über Wasser zu halten, entschloss sie sich, Webcam-Girl zu werden.

Schon bald sollte sich herausstellen, dass es wohl Biancas beste Entscheidung in ihrem Leben war. Weil sie in der Vergangenheit aufgrund ihres Berufs als Polizistin viel Sport trieb, zahlte sich dies in ihrem neuen Job doppelt aus.

Bianca bekam immer mehr Fans auf Social Media, die ihren durchtrainierten Körper und ihr jugendliches Aussehen feiern.