Als Opa sieht, was Familie zu seinem 80. macht, lacht er sich schlapp

USA - 80 Jahre und kein bisschen müde: Bill Webb, liebevoll Papaw genannt, lachte sich regelrecht schlapp, als er sah, was sich seine Familie zu seinem runden Geburtstag ausgedacht hatte. Es war eine Reise in die Vergangenheit, die nicht nur das Geburtstagskind herrlich amüsierte.

In einem viralen TikTok-Video ist der einfallsreiche Spaß zu sehen: Darin schlüpfen seine Enkelin Kenzie Greene (21) und andere junge Familienmitglieder in die alten Klamotten des 80-Jährigen, die er in den vergangenen Jahrzehnten getragen hat.

In dem Clip präsentieren die Enkel und Verwandten diverse Outfits, die der 80-Jährige in seinem Leben getragen hat. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kkenziegreene

Die College-Zeit sei die beste seines Lebens gewesen, habe ihr Opa gesagt, so Greene. Sie selbst studiert übrigens gerade an der "University of Tennessee" in Knoxville.

Die Idee zu der "Modeshow" war aber nicht von den Enkeln, sondern von Webbs drei Töchtern gekommen.

"Meine Mutter Stacy half, den Plan auszuarbeiten, und wir sorgten dafür, dass wir ihn filmten, um den Moment festzuhalten", erklärte die 21-jährige Studentin.

Ihr Opa sei in jedem Fall der Beste! "Er und Nana kommen immer zu jedem Enkelkind, egal ob es sich um ein Sportereignis, eine Schulveranstaltung, einen Geburtstag oder einen Feiertag handelt. Wir wollten nur, dass er sich gefeiert und geliebt fühlt", schwärmte Greene gegenüber dem US-Magazin.

Kein Wunder, dass sich unter diesen Umständen alle mächtig ins Zeug gelegt haben, um ihren Opa gebührend zu ehren!