Adoptierte Frau will leibliche Mutter nie kennenlernen: Was dann passiert, ändert alles

Salinas (Kalifornien) - Nein, ein Geheimnis war es in all den Jahren nie. Kristy Moore (36) wurde von einer weißen US-Familie in Salinas, Kalifornien, adoptiert, ist aber selbst zu 75 Prozent Filipina. Ihren Adoptiveltern spielten daher von Anfang an mit offenen Karten. Moore hatte einen handgeschriebenen Brief ihrer Mutter und einige Fotos. Das Bedürfnis, sie kennenzulernen, hatte die Frau allerdings nie. Doch dann gab es ein Ereignis, das alles veränderte.