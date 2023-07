Ärzte können kaum glauben, was sie im Magen eines Patienten entdecken!

Miaoli County - Als Arzt können einem mitunter die verrücktesten Fälle unterkommen. So geschehen in dieser Woche in Taiwan. Dort musste ein Ärzteteam wahrscheinlich entgeistert feststellen, was sich im Magen ihres Patienten befand: fast ein Dutzend Batterien hatte der junge Mann geschluckt - höllische Bauchschmerzen ließen nicht lange auf sich warten.