Ärzte schlagen Alarm: Influencerin schockiert mit Ekel-Gesichtsmaske

Brasilien - Ekliger geht es kaum! Während man sich beim Blick in die sozialen Medien des Öfteren mal verwundert die Augen reiben muss, setzte Débora Peixoto (31) dem Influencer-Wahnsinn kürzlich die Krone auf: Als vermeintlich Beauty-Maßnahme schmierte die Brasilianerin sich ihren eignen Kot ins Gesicht ...

Es sei zwar das Verrückteste, was sie je getan habe, doch die Brasilianerin habe im Netz gelesen, dass die Fäkal-Kur den Alterungsprozess im Gesicht aufhalten würde. Tatsächlich sei sie zufrieden, immerhin habe ihre Haut aufgehört, zu schuppen.

Genüsslich tupft Débora sich den Kot auf ihre Wangen, ihr Kinn und ihre Stirn. Am Ende klemmt sie sich ihre Nase mit einer Klammer zu. Doch was soll die Ekel-Aktion überhaupt nutzen?

So auch in diesem Monat: Auf ihrer Instagram -Seite postete sie einen Clip, der dem ein oder anderen Follower den Magen umgedreht haben dürfte. Euphorisch cremt die 31-Jährige darin ihr Gesicht mit einer bräunlichen Creme ein - ihren Worten zufolge handelt es sich dabei um ihren eigenen Stuhlgang!

"Von allen Hautpflegetrends ist dies einer der seltsamsten, die ich je gesehen habe", sagte Dr. Sophie Momen, eine beratende Dermatologin an der Cadogan Clinic in London laut der New York Post.

"Es gibt absolut keinen wissenschaftlichen Nutzen für die Haut, wenn man Kot als Gesichtsmaske verwendet." Im Gegenteil - die Prozessdur könne sogar gesundheitsschädlich sein und unter anderem für bakterielle und virale Infektionen sorgen, so Momen.

Ihr Kollege, der plastische Chirurg Tunc Tiryaki, warnte ebenfalls: "Kot enthält eine Vielzahl von Bakterien, Viren [...], die schwere Infektionen und Krankheiten verursachen können.

Der Arzt betonte: "Wenn Sie Kot auf Ihr Gesicht auftragen, können diese Krankheitserreger über kleine Schnitte, Abschürfungen oder Schleimhäute in Ihren Körper gelangen und zu schweren Hautinfektionen oder systemischen Krankheiten führen."