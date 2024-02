Albtraum wird wahr: Mutter schaut morgens in den Spiegel und bekommt Schock ihres Lebens

USA - Ach ja ... Kinder geben einem so vieles. Manchmal nehmen sie einem aber auch so manches, wie eine Mutter (27) aus den Vereinigten Staaten jetzt auf bittere Weise lernen musste.

Keegan wachte eines Morgens mit etwas weniger Haaren als erwartet auf. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/@stayyyhumble97

Keegan, die unter dem Nutzernamen "@stayyyhumble97" auf TikTok aktiv ist, teilte vor wenigen Tagen ein Video, in der man sie direkt nach dem Aufstehen im Badezimmer sieht.

Und - egal ob man jetzt Morgenmuffel oder das blühende Leben nach einer Nacht ist - ihre Situation hätte wirklich jedem den Morgen verdorben!

Als die junge Mutter nämlich an ihre linke Kopfhälfte greift, hält sie plötzlich einen ganzen Batzen Haare in der Hand. Was war passiert?

Die 27-Jährige löst im Video selbst auf und schreibt: "Stell Dir vor: Dein Kind schneidet Dir während des Schlafens die Haare".