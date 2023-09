Alles futsch! Millionen Liter bester Rotwein fließen durch Kleinstadt

São Lourenco do Bairro (Portugal) - Alles futsch. Im portugiesischen Weinbaugebiet Anadia kam es zu einem kuriosen Zwischenfall in einer Destillerie. In der Folge flossen Millionen Liter hochwertiger Rotwein durch die Straßen.

Der edle Tropfen überschwemmte eine portugiesische Kleinstadt, überflutete Keller und drohte einen Fluss zu verseuchen. © Montage: Screenshot/X/@Rainmaker1973

Weinliebhaber müssen jetzt ganz stark sein.

Die Einwohner von São Lourenco do Bairro staunten am Montagmorgen wohl nicht schlecht, als sich eine gigantische rote Flut durch die Straßen der beschaulichen Kleinstadt wälzte. Zuvor platzten in der Levina-Destille am Stadtrand zwei gigantische Tanks, berichtete das lokale Medium "Diario de Aveiro".

2,2 Millionen Liter zertifizierter DOC-Rotwein ergossen sich so auf die abschüssigen Straßen der Kleinstadt in Zentralportugal, überfluteten Keller und tauchten die Stadt in Rot. Dann drohte der Wein auch noch den Fluss Certima zu verseuchen, doch die Feuerwehr war zur Stelle, baute einen behelfsmäßigen Damm und konnte die Weinflut auf ein Feld leiten, wo der edle Tropfen versickerte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Doch der Sachschaden dürfte wohl beträchtlich sein, ganz abgesehen von dem guten Wein.