Als Mutter auf der Arbeit dank Video sieht, was ihre Kleine gerade tut, bricht ihr Herz

Texas (USA) - Für viele Eltern ist es hart, nach der Geburt des Kindes wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Vor allem die Angst, wichtige Meilensteine des Babys zu verpassen, wiegt bei nicht wenigen schwer. Brooke Lipps (25) aus Texas musste kürzlich schmerzhaft erfahren, wie es sich anfühlte, nicht an der Seite ihrer Tochter Taylor zu stehen. Es war der Moment, als das Kind es das erste Mal schaffte, allein zu sitzen. Immerhin: Dank eines Videos war Lipps zumindest ein wenig dabei.

Lipps geht wieder arbeiten, seit Taylor 4,5 Monate alt ist - eine finanzielle Notwendigkeit, obwohl auch ihr Partner voll berufstätig ist. In dieser Zeit wird das inzwischen knapp neun Monate alte Baby von einem Kindermädchen betreut, das Videoupdates sendet.

"Ich sehe ihr jeden Tag durch das Babyfon beim Einschlafen und Aufwachen zu, damit es sich so anfühlt, als wären wir zusammen. Gleichzeitig war ich so stolz auf sie und sprachlos, wie sie alleine sitzen kann", sagte die 25-Jährige.

Doch: "Es fühlte sich an, als hätte mir jemand das Herz aus der Brust gerissen", gab die Texanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek zu.

In ihrem Video weint sich Brooke Lipps (25) die Augen aus. © TikTok/Screenshot/adayinaeats

"Wenn ich ihr erzähle, wie schwer es ist und dass ich manchmal eifersüchtig auf die Zeit bin, die sie mit meiner Tochter verbringt, sagt sie, dass sie sich vorstellen kann, wie schwer es für mich ist, weg zu sein", so die US-Amerikanerin.

Seit Ende Juli geht ein Video von Lipps auf TikTok viral, in dem sie sich im Büro die Augen ausheult. Es ist der Moment, nachdem sie ihre Kleine erstmals sitzen gesehen hat. Fast 700.000 Klicks hat der Clip seitdem erreicht.

Vor der Geburt ihrer Tochter sei sie nur auf Karriere und Bestnoten fixiert gewesen, erklärte die junge Mutter dem News-Magazin.

"Jetzt von ihr getrennt zu sein, erfüllt mich mit so viel Traurigkeit, Reue und Schuldgefühlen (...) Ich frage mich täglich, ob ich die richtige Entscheidung treffe - und ob es sich lohnt oder ob ich zu Hause bleiben sollte", so Lipps.

Ein Grund dafür ist, dass es in Texas kein so ausgereiftes Modell für Elternzeit gibt wie in Deutschland. Daher gehen Eltern dort oft viel schneller wieder arbeiten als hierzulande.