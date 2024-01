Als Frau ihren Weihnachtsbaum beim Abschmücken ansieht, gerät sie total in Panik

Milton Keynes (England) - Es begann mit einem Blick auf ihre Hand. Dann geriet Violet total in Panik. Die junge Frau aus der englischen Stadt Milton Keanes wollte diese Woche eigentlich nur ihren Weihnachtsbaum abschmücken. Doch schon bald überschlugen sich die Ereignisse.

Was genau an diesem Baum bringt Violet derart aus der Fassung? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/violentlyblonde

Anfang der Woche veröffentlichte die Britin den passenden Clip (siehe unten) auf TikTok. Darin vergießt sie bittere Tränen vor ihrem Weihnachtsbaum. Der Grund: Zunächst habe sie eine kleine Spinne auf ihrer Hand entdeckt, dann weitere der fiesen Krabbeltiere in dem Baum, so Violet.

"Seht euch meinen verdammten Zustand an! Das ist ein Albtraum! Ich bin eigentlich nur hergekommen, um den Weihnachtsbaum abzubauen und der ganze Baum ist voller Spinnen - Baby-Spinnen überall. Ich weiß nicht, was ich machen soll", schildert sie ihre Lage in dem Clip.

In einem weiteren Video erklärt sie den Grund für ihre heftige Reaktion genauer: "Ja, ich hatte einen Nervenzusammenbruch wegen der Spinnenbabys, weil ich versteinert bin. Meine Phobie vor Spinnen ist kein Scherz. Ich bin wirklich versteinert."

Doch wie kam Violet aus dieser misslichen Lage wohl wieder heraus?