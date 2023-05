Als Gast in Lokal sieht, was dort für ein Aufschlag gefordert wird, macht er sofort ein Foto

Brisbane (Australien) - In vielen Ländern wurde am 1. Mai der Tag der Arbeit gefeiert, auch in Australien. Wie ein Gast des Restaurants "Andonis Cafe & Bar" in Brisbane feststellte, verlangte das Lokal an jenem Tag gleich zwei saftige Feiertagszuschläge. Deshalb machte er sofort ein Foto, das seitdem für viel Gesprächsstoff sorgt.