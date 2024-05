Mission Impossible? Mofa-Fahrer packt ganze Kommode hintendrauf!

Tatsächlich meinen es die an der Szene beteiligten Männer mehr als ernst und drehen die Garderobe sichtlich angestrengt mehrmals um ihre eigene Achse.

Was jedem Beobachter des gut dreiminütigen Clips sofort ins Auge sticht, ist die scheinbare Unlösbarkeit des Unterfangens, den Möbel-Brocken auf dem Zweirad ernsthaft fortbewegen zu können.

Der nachfolgende Fall, der auf X die Runde macht, zeigt eine nicht ganz alltägliche Situation, in deren Hauptrolle ein mickriges, buntes Mofa, eine offenkundig schwere Garderobe und drei tatkräftig anpackende Helfer stehen.

Wenn ein größerer Schrank unfallfrei von A nach B befördert werden soll, sind Möbelpacker und ein dementsprechendes Transportgerät in der Regel nicht weit.

In ihrer Sprache diskutieren die Männer noch über die weitere Vorgehensweise der Aktion, als sich plötzlich einer der "Möbelpacker" auf sein Gefährt begibt.

Mit misstrauischen Blicken verfolgen die Umherstehenden das waghalsige Transportmanöver, das der Fahrer letztlich einhändig zu bewältigen versucht. Im Zeitraffer ist zu sehen, dass es dem Mann wirklich gelingt, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen und das Möbelstück "sicher" an sein Zielort zu befördern. In den sozialen Medien wird er hierfür gebührend gefeiert.