Als junge Frau sieht, was ihre beste Freundin anmacht, klappt ihr die Kinnlade gewaltig runter

Jasmine erinnert sich noch gut an den Tag, als Alexis vorbeikam und ihr plötzlich ein wichtiges Video zeigen wollte. Es wurde ein Abend voller Gelächter aber auch Tränen.

Dass der Clip so viral gehen würde, hätte sie aber niemals erwartet. "Ich dachte mir: Lass mich allen Leuten, die mir folgen, zeigen, was dieser Dummi [Alexis, Anm. d. Red.] heute so treibt. Denn bei ihr ist immer so etwas los."

Während sich im Netz einige User entgeistert zeigten, dass Alexis ihren Tod durch solche Aktionen quasi "manifestieren" würde, berichtete Jasmine davon, dass der lockere Umgang ihrer Freundin ihr bei der Verarbeitung dieses ernsten Themas geholfen habe.

"Durch meine Freundschaft mit ihr [...] habe ich gelernt, mit Humor, Lachen und Akzeptanz damit umzugehen. Wir alle wissen, dass wir Steuern zahlen und sterben werden. Keiner von uns weiß, wann."