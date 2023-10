Als Kundin an der Kasse bezahlen soll, packt sie einen Zettel aus

Herrenberg - Es gibt wohl nichts, das es nicht gibt! Wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen eine Frau, die in Herrenberg (Kreis Böblingen in Baden-Württemberg ) einkaufen wollte, ohne zu bezahlen.

Eine dreiste Kundin (31) hielt es nicht für nötig, in einem Einkaufsmarkt für ihre Einkäufe zu bezahlen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wer sich in einem Laden bedient, muss am Ende für seinen Einkauf bezahlen.

Doch das scheint nicht jeder so zu sehen, wie ein kurioser Fall aus dem schwäbischen Herrenberg nun demonstriert. Dort nämlich hatte eine junge Frau offenbar so gar keine Lust, ihre Geldbörse zu zücken.

Wie der "Böblinger Bote" berichtete, hatte die Dame stattdessen eine Alternative zum Bargeld parat - nämlich einen beschrifteten Zettel.

Doch der Reihe nach: Die 31-jährige Kundin war am gestrigen Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Herrenberger "Schießtäle" zugegen, um ihre Einkäufe zu tätigen.

An der Kasse angelangt, legte die Dame ihre Ware noch ganz normal zum Scannen auf das Kassenband. Im Anschluss füllte sie ihren Einkaufswagen wie eine gewöhnliche Konsumentin. Die 18-jährige Kassiererin wartete jedoch vergeblich auf einen Geldschein der Kundin.