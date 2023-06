Als Lehrerin ihre Schülerin am Handy sieht, alarmiert sie deren Mutter - doch da ist es schon zu spät

Das Mädchen (13) hatte für ihre Spielsucht das gesparte Geld ihrer Eltern aufgebraucht. (Symbolbild) © 123RF/jackf

Als die Lehrerin der 13-Jährigen ihre Schülerin während des Unterrichts immer wieder am Handy sah, hatte sie ein ungutes Gefühl und alarmierte die Mutter des Mädchens.

Allerdings kam die Warnung zu spät: Als Mutter Wang nach dem Anruf der Lehrerin ihr Bankkonto überprüfte, bekam sie den Schreck ihres Lebens!

Ihr Kontostand zeigt weniger als ein Yuan (umgerechnet etwa 13 Cent) an. Der Teenager aus dem chinesischen Henan hatte in den vergangenen vier Monaten heimlich rund 449.500 Yuan (ca. 59.000 Euro) ausgegeben. Damit war alles, was die Familie in den vergangenen Jahren angespart hatte, weg.

Zuvor hatte die 13-Jährige die Debitkarte ihrer Mutter entdeckt und damit ihre Spielsucht finanziert, wie Asia One berichtet.