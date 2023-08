Als Mann nach Restaurantbesuch auf die Rechnung blickt, wird er sprachlos

Ein italienisches Restaurant berechnete einen Aufpreis für das Schneiden eines Sandwiches. © Screenshot/Twitter/@stupidityparad1

Der Mann, dessen Name nicht öffentlich gemacht wurde, hatte der Gegend am Comer See in Italien einen Besuch abgestattet.

Anschließend kehrten er und ein Freund in einem Restaurant namens "Bar Pace" in Gera Lario ein, um sich einen Nachmittagssnack zu gönnen.

Die beiden Männer aus dem nahe gelegenen Mailand hatten sich neben ihren Getränken auch ein Sandwich, was mit Pommes frites gefüllt war, geteilt.

Als dann die Rechnung gebracht wurde, traute der Mailänder seinen Augen kaum: Weil er die Angestellten gebeten hatte, das vegetarische Sandwich zu halbieren, hatte man eine Gebühr von 2 Euro erhoben. Dabei hatte er bereits 7,50 Euro für das gefüllte Brot blechen müssen.

Auf dem Kassenbon ist der kuriose Rechnungsposten unter "diviso da meta", zu Deutsch "Halbierungsgebühren", aufgeführt.