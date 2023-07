Als sein Baby auf die Welt kommt, verliert dieser Vater völlig die Kontrolle über sein Gesicht

Jonesboro (USA) - Erblickt ein Baby das Licht der Welt, ist das definitiv eine Ausnahme-Situation für Mutter und Vater. Da kann man auch schon mal vergessen, was für eine Fratze man im Moment der Geburt gerade zieht. Bestes Beispiel: ein Vater (32) aus Arkansas, der mit seiner Reaktion nicht nur im Internet viral ging.

In dem Moment, als Brett Sills (32) Vater wird, verliert er völlig die Kontrolle über seine Mimik. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Amanda Renee'

Anfang Juni wurden Amanda Roelofs und Brett Sills aus Jonesboro bereits zum dritten Mal Eltern. An eine Sache kann sich der 32-jährige Brett aber offenbar nie gewöhnen - wie seine Kinder auf die Welt kommen.

Als am 8. Juli die kleine Brynlee Mae Sills geboren wurde, erwischte eine Krankenschwester den US-Amerikaner dabei, wie er seine Mimik so gar nicht unter Kontrolle hatte - und schoss davon glücklicherweise einige Bilder!

"Ich überflog die Fotos und fing an auszurasten", erinnert sich die frischgebackene Mama Amanda.

Die Bilder zeigen nämlich nicht nur den einzigartigen Moment, in dem die Blondine ihre Tochter auf natürliche Weise gebärt, sondern auch Bretts Miene, die seine Achterbahn der Gefühle komplett widerspiegelt. Ob schockiert, angeekelt oder überfordert - in Bretts Gesicht sind all diese Emotionen zu erkennen.

"Ich habe sie meiner Schwägerin geschickt und sie meinte: 'Du musst sie posten - damit sie viral gehen können'", so die dreifache Mutter gegenüber TODAY. Gesagt, getan:

Nur wenige Tage, nachdem Amanda die Fotos auf ihrem Facebook-Profil veröffentlicht hatte, wurde der Beitrag bereits über 7700-mal mit "Gefällt mir" markiert, mehr als 6300-mal geteilt und erhielt 2420 Kommentare (Stand 18. Juli, 12.30 Uhr). Selbst ein lokaler Fernsehsender berichtete über das Paar.