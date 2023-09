Als Tätowiererin das Wunschmotiv einer Kundin, ist sie verwirrt

Montreal (Kanada) - Da staunte selbst die erfahrene Tätowiererin: Als Lizzy Del Bosque den Tattoo-Wunsch einer Kundin sah, wusste sie überhaupt nicht, was das sein sollte. Schwer verwirrt betrachtete die Künstlerin, die ihr Studio im kanadischen Montreal betreibt, die Zeichnung. Doch neben ihr wunderten sich schon bald Millionen andere. Denn del Bosque stellte den dazugehörigen Clip (siehe unten) Ende August auf TikTok ein.

Was soll denn dieses kuriose Tattoo darstellen? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/yuggstife

Diese Woche sprach die junge Frau mit The Dodo über den kuriosen Vorfall. "Ich war beunruhigt", gestand sie dem US-Magazin und ergänzte: "Ich selbst habe nicht verstanden, was das Tattoo darstellen sollte."

Glücklicherweise hatte die Kundin neben der Zeichnung auch ein Foto dabei, das für Aufklärung sorgte. Es zeigte eine schlafende Bulldogge. Die Kundin wollte nun die Zähne des Hundes tätowiert haben.

"Als sie es mir erklärte, ergab es so viel Sinn", sagte del Bosque. "Meine Kundin wollte ein originelles Tattoo, das sie an ihren Hund erinnert! Coole Sache - es kommt nicht so häufig vor, dass man sich die Zähne seines Hundes tätowieren lässt!"

Ihr TikTok-Video baute die Tattoo-Künstlerin später so ähnlich auf, wie sie den Moment erlebt hatte.