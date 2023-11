Als Vater einen Tag vor der Hochzeit stirbt, trifft Braut eine unerwartete Entscheidung

Jalan Abadi (Indonesien) - Für die meisten Brautpaare steht außer Frage, dass sie ihre Familienmitglieder am großen Tag der Hochzeit bei sich haben wollen. Bei einer Trauung in Indonesien ging dieser Wunsch sogar über den Tod hinaus.

Während der Zeremonie wurde die Leiche immer wieder berührt und betrauert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kolakaupdate

Aus diesem Grund tat die Familie des Bräutigams alles, damit der Wunsch der Braut erfüllt werden konnte.

In einem Video auf TikTok sieht man, wie das Paar am vergangenen Samstag umringt von Familienangehörigen und Freunden in einer feierlichen Zeremonie getraut wird. Betrachtet man den Clip der Hochzeit, fällt der Blick schnell auf einen ungewöhnlichen weißen Sack, der in der Mitte der Hochzeitsgesellschaft liegt. Der Inhalt: befremdlich.

Edi und Tarisa hatten sich tatsächlich dazu entschieden, den toten Brautvater, mit einem Tuch umwickelt, zu sich zu holen und neben der Leiche zu heiraten.

Während der Zeremonie, bei der das Brautpaar mit aufwendigem Kopfschmuck bestückt war, wurde dem Leichnam sogar immer wieder die Hand aufgelegt. Den sichtlich gerührten Gästen liefen dabei unentwegt die Tränen am Gesicht herunter. Tarisas Tante erklärt: "Ja, das arme Ding, sie haben neben der Leiche des verstorbenen Vaters geheiratet."