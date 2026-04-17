Als Zuschauer sehen, was Friseur aus diesem Langhaar-Mann macht, fällt ihnen die Kinnlade runter

Glasgow (USA) - Vier Jahre lang ließ dieser Mann keinen Friseur an sein rotblondes Haupthaar. Barber Grant aus Kentucky konnte ihn mit seinem Handwerk aber derart überzeugen, dass er extra aus dem Ausland eingereist kam.

So sehen Haare aus, die vier Jahre lang keine Schere mehr gesehen haben. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

"Heilige Scheiße", ist das Fazit, was Barber Grant aus Glasgow bei der ersten Begutachtung der Lockenpracht seines Kunden zieht. Kein Wunder, denn das Haar des Mannes hängt im fusselig weit über die Schulter. Glücklicherweise zeigt der sich ziemlich einsichtig: "Es war Zeit für eine Veränderung", hört man ihn im Video seines Salonbesuchs zugeben. "Ich bekomme langsam eine Glatze und bin gespannt, was für eine Verwandlung das sein wird."

Für seine Transformation nahm Grants Kunde über 1500 Kilometer Anreise auf sich. Er war extra mit dem Flugzeug von Montreal in Kanada nach Nashville geflogen. Diese Entscheidung bereut er allerdings - aber nicht die Reise an sich.

Nach seiner Ankunft gab es leider Probleme mit seiner Kreditkarte bei der Autovermietung. Deshalb musste er zu Grants Salon mit einem Taxi fahren. Im Nachhinein ärgert es ihn, nicht direkt das Auto von Kanada aus genommen zu haben. Die 17 Stunden Fahrt hätte er lieber gewählt, als den Stress mit der Autovermietung.

Nichts hätte ihn aber davon abgehalten, zum bekannten Instagram-Friseur zu kommen. "Ich habe deine Videos gesehen, wie alle anderen auch, und du hast echt ein Talent dafür, diese Leute zum Strahlen zu bringen", schmeichelt er Grant. "Genau deswegen bin ich heute hier."