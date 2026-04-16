35-Jähriger will zehn Jahre jünger aussehen: Nach Umstyling sieht er gleich ganz anders aus
Richmond (Virginia, USA) - Die Ansprüche an ihn werden ständig größer. Doch Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, bleibt trotzdem tiefenentspannt. Vor Kurzem war ein Kunde (35) bei ihm, der den Wunsch hatte, nach dem Haareschneiden etwa zehn Jahre jünger auszusehen. Doch Nguyen lieferte nicht nur, er verwandelte seinen Gast sogar regelrecht.
"Ich bin müde von diesem Höhlenmensch-Look", prescht der 35-Jährige in Nguyens neuestem Video auf TikTok vor. "Mir schwebt der moderne Vokuhila vor, sofern ich hinten genug Haare habe", fügt er hinzu.
Der Friseur wirft einen kurzen, kritischen Blick auf das Haar seines Gastes und kommt schnell zu dem Schluss: "Das ist perfekt, für den modernen Vokuhila".
Neben der neuen Frisur wünscht sich der Kunde zehn Jahre weg, zumindest, wieder wie 28 auszusehen. Dafür ist er aber auch extra zweieinhalb Stunden mit dem Auto aus Winchester angereist.
Nguyen weiß das zu schätzen und freut sich, dass sein Kunde keine Kosten und Mühen gescheut hat, um bei ihm auf dem Stuhl zu landen. "Ich trage seit acht Monaten einen Hut", wirft der noch ein. Dann will der Haar-Künstler aber auch loslegen.
"Noch irgendwelche letzten Worte?", hakt er bei seinem Besucher nach.
Kurioses TikTok-Video geht viral
"Nein, Mann, lass uns anfangen!", erwidert der Gast, der schon fast ungeduldig wirkt.
Nguyen geht also ans Werk und beschränkt sich natürlich nicht nur auf die ungepflegte "Matte" des US-Amerikaners, sondern nimmt sich auch seinen viel zu langen Zottelbart vor.
Heraus kommt in diesem Fall wirklich jemand, der ganz anders aussieht. Das Gesicht des Mittdreißigers ist überhaupt erstmals richtig zu erkennen.
Denn er hat nur noch einen kurzen Kinn- und Schnurrbart. Zudem sehen seine Haare bedeutend gepflegter und stylisher aus.
Kein Wunder, dass das kuriose Video auf TikTok nur einen Tag nach der Veröffentlichung bereits mehr als 100.000 Klicks vorweisen kann.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting