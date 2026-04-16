35-Jähriger will zehn Jahre jünger aussehen: Nach Umstyling sieht er gleich ganz anders aus

Richmond (Virginia, USA) - Die Ansprüche an ihn werden ständig größer. Doch Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, bleibt trotzdem tiefenentspannt. Vor Kurzem war ein Kunde (35) bei ihm, der den Wunsch hatte, nach dem Haareschneiden etwa zehn Jahre jünger auszusehen. Doch Nguyen lieferte nicht nur, er verwandelte seinen Gast sogar regelrecht.

Der Kunde wollte seinen "Höhlenmensch-Look" loswerden und - ganz unbescheiden - wieder "zehn Jahre jünger" aussehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

"Ich bin müde von diesem Höhlenmensch-Look", prescht der 35-Jährige in Nguyens neuestem Video auf TikTok vor. "Mir schwebt der moderne Vokuhila vor, sofern ich hinten genug Haare habe", fügt er hinzu.

Der Friseur wirft einen kurzen, kritischen Blick auf das Haar seines Gastes und kommt schnell zu dem Schluss: "Das ist perfekt, für den modernen Vokuhila".

Neben der neuen Frisur wünscht sich der Kunde zehn Jahre weg, zumindest, wieder wie 28 auszusehen. Dafür ist er aber auch extra zweieinhalb Stunden mit dem Auto aus Winchester angereist.

Nguyen weiß das zu schätzen und freut sich, dass sein Kunde keine Kosten und Mühen gescheut hat, um bei ihm auf dem Stuhl zu landen. "Ich trage seit acht Monaten einen Hut", wirft der noch ein. Dann will der Haar-Künstler aber auch loslegen.

"Noch irgendwelche letzten Worte?", hakt er bei seinem Besucher nach.